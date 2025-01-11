ЦСКА подписал воспитанника «Зенита» Ананьева. Контракт с хавбеком – на 3,5 года

ЦСКА подписал воспитанника «Зенита».

Московский клуб объявил о заключении контракта с Иваном Ананьевым. 18-летний игрок присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав соглашение на 3,5 года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита ». Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Фото: pfc-cska.com