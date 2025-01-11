ЦСКА подписал воспитанника «Зенита» Ананьева. Контракт с хавбеком – на 3,5 года
ЦСКА подписал воспитанника «Зенита».
Московский клуб объявил о заключении контракта с Иваном Ананьевым. 18-летний игрок присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав соглашение на 3,5 года.
Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита». Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
Фото: pfc-cska.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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