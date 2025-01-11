Кубок России. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Халили – 2-м, Бабиков – 3-м, Латыпов – 6-м, Смольский – 15-м
На Кубке России в Рязани пройдет мужская укороченная гонка преследования.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап
Рязань
Мужчины
Гонка преследования, 7,5 км
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
2. Карим Халили – 0,12
3. Антон Бабиков – 0,14
4. Максим Воробей (Беларусь) – 0,30
5. Алексей Вагин – 0,16
6. Эдуард Латыпов – 0,17
7. Кирилл Бажин – 0,22
8. Рустам Каюмов – 0,29
9. Александр Бектуганов – 0,31
10. Денис Иродов – 0,32
11. Евгений Сидоров – 0,33
12. Роман Сурнев – 0,35
15. Антон Смольский (Беларусь) – 0,45
18. Александр Поварницын – 0,46
21. Максим Цветков – 0,51
27. Никита Поршнев – 1,05
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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