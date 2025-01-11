  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок России. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Халили – 2-м, Бабиков – 3-м, Латыпов – 6-м, Смольский – 15-м
1

Кубок России. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Халили – 2-м, Бабиков – 3-м, Латыпов – 6-м, Смольский – 15-м

На Кубке России в Рязани пройдет мужская укороченная гонка преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап 

Рязань

Мужчины

Гонка преследования, 7,5 км

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

2. Карим Халили – 0,12

3. Антон Бабиков – 0,14

4. Максим Воробей (Беларусь) – 0,30

5. Алексей Вагин – 0,16

6. Эдуард Латыпов – 0,17

7. Кирилл Бажин – 0,22

8. Рустам Каюмов – 0,29

9. Александр Бектуганов – 0,31

10. Денис Иродов – 0,32

11. Евгений Сидоров – 0,33

12. Роман Сурнев – 0,35

15. Антон Смольский (Беларусь) – 0,45

18. Александр Поварницын – 0,46

21. Максим Цветков – 0,51

27. Никита Поршнев – 1,05

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Рустам Каюмов
logoАлександр Поварницын
logoЭдуард Латыпов
Антон Смольский
Роман Сурнев
Денис Иродов
logoАнтон Бабиков
результаты
Евгений Сидоров
Александр Бектуганов
Алексей Вагин
logoКарим Халили
logoсборная России
Кирилл Бажин
logoДмитрий Лазовский
сборная Беларуси
logoМаксим Цветков
logoКубок России
logoМаксим Воробей
гонка преследования
logoНикита Поршнев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок России. Гонка преследования. Плюснина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Дербушева – 3-й, Халили – 4-й, Смольская – 7-й, Резцова – 11-й
сегодня, 21:15
Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 3-м, Ульдал – 5-м, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 13-м, Тарьей Бо – 16-м, Самуэльссон – 20-м
сегодня, 19:58
Кубок мира. Гонка преследования. Боте стартует 1-й, Киркеэйде – 2-й, Брезаз-Буше – 4-й, Жанмонно – 7-й, Симон – 12-й, Тандревольд – 15-й, Пройс – 28-й
сегодня, 19:39
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15сегодня, 15:14
Французские биатлонисты заняли весь подиум в гонке Кубка мира впервые с марта 2020 года
3сегодня, 15:05
Фийон-Майе одержал 17-ю победу в карьере, у Клода – пятый подиум, у Жаклена – 29-й
10сегодня, 14:58
Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 2 секунды, у Эдера – лучшее время стрельбы
2сегодня, 14:37
⚡️ Кубок мира. Фийон-Майе выиграл спринт, Фабьен Клод – 2-й, Жаклен – 3-й, Йоханнес Бо – 13-й
99сегодня, 14:27
Дмитрий Васильев: «Для начала нужно отстранить от международных соревнований сборную Израиля, а затем уже взяться за США»
21сегодня, 13:53
Следующая «Гонка чемпионов» снова пройдет в Рязани в измененном формате
6сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2сегодня, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
сегодня, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
вчера, 15:45
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3вчера, 15:42
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Рекомендуем