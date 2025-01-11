НФЛ. Плей-офф. «Хьюстон» сыграет с «Чарджерс», «Балтимор» встретится с «Питтсбургом» и другие матчи
С 12 по 14 января пройдет раунд уайлд-кард в плей-офф НФЛ.
Плей-офф
Раунд уайлд-кард
12 января, воскресенье
Хьюстон – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.30
13 января, понедельник
Филадельфия – Грин-Бэй – 0.30
14 января, вторник
Лос-Анджелес Рэмс – Миннесота – 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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