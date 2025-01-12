Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах за карьеру. Он догнал Фрэнсиса, рекорд у Хоу (22)

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1), поразив пустые ворота.

На счету 39-летнего россиянина стало 20 шайб в 27 играх в текущем сезоне при 32 очках.

Овечкин достиг отметки 20 шайб в каждом из 20 своих сезонов в лиге. По общему числу таких сезонов за карьеру он сравнялся с Роном Фрэнсисом и уступает лишь Горди Хоу (22).

Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба