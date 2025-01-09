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Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» примет «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В Кубке Англии пройдут матчи 3-го раунда.

В пятницу «Астон Вилла» примет «Вест Хэм».

В субботу «Ливерпуль» сыграет дома с «Аккрингтоном», «Челси» – с «Моркэмом», «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Солфорд Сити».

В воскресенье «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

3-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoКуинз Парк Рейнджерс
logoЛестер
logoПитерборо
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoЛиверпуль
logoВулверхэмптон
logoБристоль Сити
logoАккрингтон Стэнли
logoУотфорд
logoКубок Англии
logoМанчестер Сити
logoПлимут
logoИпсвич
logoСтокпорт
logoЧелси
logoНорвич Сити
logoНьюкасл
logoСуонси
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoБромли
logoТоттенхэм
logoНоттингем Форест
Солфорд Сити
logoЛутон
logoАрсенал
logoБорнмут
logoБристоль Роверс
logoБрайтон
logoКристал Пэлас
logoМоркэм
logoСаутгемптон
logoТэмуорт
logoВест Бромвич
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