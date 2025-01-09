Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» примет «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В Кубке Англии пройдут матчи 3-го раунда.

В пятницу «Астон Вилла » примет «Вест Хэм ».

В субботу «Ливерпуль » сыграет дома с «Аккрингтоном », «Челси » – с «Моркэмом», «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Солфорд Сити».

В воскресенье «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

3-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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