Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» примет «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
В Кубке Англии пройдут матчи 3-го раунда.
В пятницу «Астон Вилла» примет «Вест Хэм».
В субботу «Ливерпуль» сыграет дома с «Аккрингтоном», «Челси» – с «Моркэмом», «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Солфорд Сити».
В воскресенье «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии
3-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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