«Ливерпуль» – «Аккрингтон». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Ливерпуль» примет «Аккрингтон» из 4-го дивизиона в 3-м раунде Кубка Англии.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени.

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