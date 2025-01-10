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  • Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 3-м, Ульдал – 5-м, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 13-м, Тарьей Бо – 16-м, Самуэльссон – 20-м
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Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 3-м, Ульдал – 5-м, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 13-м, Тарьей Бо – 16-м, Самуэльссон – 20-м

Фийон-Майе, Жаклен и Йоханнес Бо пробегут пасьют на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Фабьен Клод (Франция) – 0,15

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,22

4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 0,29

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 0,29

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,36

7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 0,37

8. Эмильен Клод (Франция) – 0,40

9. Кэмпбелл Райт (США) – 0,48

10. Эрик Перро (Франция) – 0,48

11. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0,49

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 0,50

13. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,58

14. Яков Фак (Словения) – 0,58

15. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1,10

16. Тарьей Бо (Норвегия) – 1,12...

18. Юстус Штрелов (Германия) – 1,13...

20. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1,13...

22. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1,14...

26. Лукас Хофер (Италия) – 1,28

27. Филипп Наврат (Германия) – 1,30...

31. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,36...

33. Йоханнес Кюн (Германия) – 1,39...

39. Томмазо Джакомель (Италия) – 1,44

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
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logoДанило Ритмюллер
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logoЯков Фак
logoКубок мира по биатлону
logoМартин Понсилуома
logoЭндре Стремсхайм
logoТоммазо Джакомель
logoЭрик Перро
logoсборная Швеции
logoЛукас Хофер
logoсборная Италии по биатлону
logoДмитрий Пидручный
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Франции
logoЙоханнес Кюн
logoЭмильен Жаклен
logoЮстус Штрелов
logoВебьорн Сорум
гонка преследования
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФилипп Наврат
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