Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 3-м, Ульдал – 5-м, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 13-м, Тарьей Бо – 16-м, Самуэльссон – 20-м
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Фабьен Клод (Франция) – 0,15
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,22
4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 0,29
5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 0,29
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,36
7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 0,37
8. Эмильен Клод (Франция) – 0,40
9. Кэмпбелл Райт (США) – 0,48
10. Эрик Перро (Франция) – 0,48
11. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0,49
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 0,50
13. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,58
14. Яков Фак (Словения) – 0,58
15. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1,10
16. Тарьей Бо (Норвегия) – 1,12...
18. Юстус Штрелов (Германия) – 1,13...
20. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1,13...
22. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1,14...
26. Лукас Хофер (Италия) – 1,28
27. Филипп Наврат (Германия) – 1,30...
31. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,36...
33. Йоханнес Кюн (Германия) – 1,39...
39. Томмазо Джакомель (Италия) – 1,44
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