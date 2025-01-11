«Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее окно. Вратарь хочет больше играть
Александр Селихов может покинуть «Спартак».
По данным Metaratings.ru, «Спартак» может расторгнуть контракт с вратарем по ходу зимнего трансферного окна. Сейчас идет обсуждение возможных вариантов продолжения его карьеры.
Селихов хотел бы получать больше игровой практики. В этом сезоне он провел за «Спартак» 8 матчей, в которых пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль.
Срок контракта вратаря с московским клубом истекает летом 2025 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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