«Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее окно. Вратарь хочет больше играть

Александр Селихов может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings.ru, «Спартак » может расторгнуть контракт с вратарем по ходу зимнего трансферного окна. Сейчас идет обсуждение возможных вариантов продолжения его карьеры.

Селихов хотел бы получать больше игровой практики. В этом сезоне он провел за «Спартак» 8 матчей, в которых пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль.

Срок контракта вратаря с московским клубом истекает летом 2025 года.