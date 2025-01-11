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Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало – в 22:45

«Спортинг» встретится с «Бенфикой» в финале Кубка португальской лиги.

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало – в 22:45 по московскому времени. 

Что нужно знать о португальском Кубке лиги: почему там Финал четырех, кто чаще выигрывал, где сыграют

Статистика Кубка португальской лиги

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoКубок лиги Португалия
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