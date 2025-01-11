Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало – в 22:45
«Спортинг» встретится с «Бенфикой» в финале Кубка португальской лиги.
Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Что нужно знать о португальском Кубке лиги: почему там Финал четырех, кто чаще выигрывал, где сыграют
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем