Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало – в 22:45

«Спортинг» встретится с «Бенфикой» в финале Кубка португальской лиги.

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Что нужно знать о португальском Кубке лиги: почему там Финал четырех, кто чаще выигрывал, где сыграют

Статистика Кубка португальской лиги