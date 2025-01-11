Тренер норвежцев Мазе: «Если США сунутся в Гренландию, то их нужно отстранить. Правила должны быть едины для всех – будь то Россия или США»

Тренер норвежских биатлонистов высказался об отстранении США из-за Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия вошла в состав страны.

Тренер норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе отреагировал в соцсетях: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?»

Норвежское издание VG связалось с Мазе после этого поста.

– Я рад, что вы позвонили. Обычно я получаю много реакций на посты в соцсетях. Но на этот раз все замолчали. Наверное, никто не может осмелиться на критику в адрес США.

– То есть ты действительно считаешь, что американских спортсменов следует отстранить, если что-то такое произойдет?

– Если они сунутся в Гренландию – конечно. Правила должны быть едины для всех, будь то Россия или США. Все должно быть одинаковым, невзирая на тот факт, что США входят в НАТО.

– Как ты думаешь – отстранять русских было правильным решением?

– Если честно – я не уверен. Возможно, было бы лучше, если бы они все-таки приезжали к нам в Европу и видели, как мы здесь относимся к ситуации. Чем если бы сидели только в России и слушали пропаганду, – рассказал Мазе.