Кьеза забил за «Ливерпуль» впервые после трансфера за 13+ млн евро – из-за штрафной «Аккрингтону» в Кубке Англии

Федерико Кьеза забил первый гол за «Ливерпуль».

«Красные» обыграли «Аккрингтон Стэнли » из 4-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:0.

Итальянский вингер вышел на замену после первого тайма и отличился на 90-й минуте ударом из-за штрафной площади.

Это первый гол Кьезы в составе мерсисайдцев. Он перешел в «Ливерпуль » из «Ювентуса » в августе за 13 млн евро и бонусы. С тех пор Федерико провел за клуб 5 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .

Изображение: кадр из трансляции