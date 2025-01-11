Кьеза забил за «Ливерпуль» впервые после трансфера за 13+ млн евро – из-за штрафной «Аккрингтону» в Кубке Англии
Федерико Кьеза забил первый гол за «Ливерпуль».
«Красные» обыграли «Аккрингтон Стэнли» из 4-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:0.
Итальянский вингер вышел на замену после первого тайма и отличился на 90-й минуте ударом из-за штрафной площади.
Это первый гол Кьезы в составе мерсисайдцев. Он перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе за 13 млн евро и бонусы. С тех пор Федерико провел за клуб 5 матчей.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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