ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»
Арбитр обслужит игру мадридцев с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 12 декабря.
Mundo Deportivo передает, что ТВ «Реала» продемонстрировало ролик с ошибочными – по мнению авторов – действиями рефери в предыдущих играх.
Так, решение дать свисток об окончании игры с «Валенсией» (3 марта 2024-го) за несколько секунд до точного удара Джуда Беллингема называется «скандалом мирового масштаба», за который Мансано был отстранен «всего» на две недели, а теперь «вознагражден» назначением на финал Суперкубка.
Еще одной ошибкой судьи в отношении «Реала» объявлено назначение трех пенальти в ворота мадридцев в их матче с «Валенсией» в сезоне-2020/21. Мансано называется «единственным, кто так поступил». Также он «единственный», кто не засчитал три гола «Реала» в ворота «Эльче» два сезона назад.
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