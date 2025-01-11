  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже нерукопожатный персонаж. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика»
39

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже нерукопожатный персонаж. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика»

Дмитрий Губерниев предложил Елене Вяльбе выступать в комедийном стендапе.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе ранее заявила, что допуск российских лыжников «не зависит от общения с кем-либо из международной федерации (FIS)».

«В отличие от Елены Валерьевны, у определенных людей есть контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). Не могу раскрывать все секреты, но у меня свои источники. Причем инициатива исходит в том числе от МОК.

Вяльбе сказала, что от контактов с FIS ничего не зависит? А вы дальше ее слушайте. Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатный персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», – сказал Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
logoFIS
logoМОК
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «На уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль. Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны»
236 января, 08:36
Губерниев о Вяльбе во главе ФЛГР: «Никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов, Непряева – а что внизу?»
8630 декабря 2024, 14:23
Юрий Бородавко: «С уважением отношусь и к Губерниеву, и к Вяльбе. Не собираюсь вступать в полемику»
528 декабря 2024, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Бротен – 2-й, Кристофферсен – 3-й
2сегодня, 16:33
Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, победила Бриньоне
7сегодня, 13:05
Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму в Азербайджане
1сегодня, 10:33
Елена Вяльбе: «В лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты»
9сегодня, 09:29
Сорина об Олимпиаде-2026: «Верю, что мы поедем туда. Делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять форму»
3сегодня, 05:56
Лыжи. Российско-китайские игры. Команды Коряковой и Сахарова победили в эстафетах
3сегодня, 05:43
Маркус Крамер: «Конечно, слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, у Ступак и Устюгова будет мотивация выступать еще несколько лет»
вчера, 22:07
Экс-тренер сборной России Крамер: «Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира»
22вчера, 19:19
Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Азербайджане
1вчера, 14:05
Ски-альпинист Филиппов о нейтральном статусе: «Очень интересные требования. Специально отправляли фотографии одежды, чтобы посмотрели и допустили»
1вчера, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Йохауг – 2-я, Шлинн – 3-я
6сегодня, 06:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо лидирует, Амундсен – 2-й, Пеллегрино – 3-й
17сегодня, 06:21
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем