Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже нерукопожатный персонаж. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика»

Дмитрий Губерниев предложил Елене Вяльбе выступать в комедийном стендапе.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе ранее заявила , что допуск российских лыжников «не зависит от общения с кем-либо из международной федерации (FIS)».

«В отличие от Елены Валерьевны, у определенных людей есть контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). Не могу раскрывать все секреты, но у меня свои источники. Причем инициатива исходит в том числе от МОК.

Вяльбе сказала, что от контактов с FIS ничего не зависит? А вы дальше ее слушайте. Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатный персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», – сказал Губерниев.