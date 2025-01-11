Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже нерукопожатный персонаж. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика»
Дмитрий Губерниев предложил Елене Вяльбе выступать в комедийном стендапе.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе ранее заявила, что допуск российских лыжников «не зависит от общения с кем-либо из международной федерации (FIS)».
«В отличие от Елены Валерьевны, у определенных людей есть контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). Не могу раскрывать все секреты, но у меня свои источники. Причем инициатива исходит в том числе от МОК.
Вяльбе сказала, что от контактов с FIS ничего не зависит? А вы дальше ее слушайте. Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатный персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», – сказал Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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