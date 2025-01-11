Месси и «Интер Майами» обсуждают продление контракта до конца 2026 года. В нем будет пункт об аренде в Европу во время межсезонья в МЛС (Marca)
Лионель Месси и «Интер Майами» обсуждают продление контракта до конца 2026 года.
Текущий контракт 37-летнего аргентинца с клубом из Флориды действует до декабря 2025 года.
Как пишет Marca, в контракте будет оговорена аренда в европейский клуб (например, в «Барселону») по ходу сезона-2025/26 – во время межсезонья в МЛС.
Идея состоит в том, чтобы игрок оставался в оптимальной физической форме.
Также отмечается, что одной из целей Лео может быть выступление за сборную Аргентины на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В прошедшем сезоне МЛС Месси забил 21 мяч и сделал 11 голевых передач в 22 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Football Espana
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