  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кабаев провел 2 дня в СИЗО Эстонии: «Превысил скорость, 142 км/ч. Как собаку кинули в тюрягу. У нас штраф 750 рублей, а там – угроза государству»
56

Кабаев провел 2 дня в СИЗО Эстонии: «Превысил скорость, 142 км/ч. Как собаку кинули в тюрягу. У нас штраф 750 рублей, а там – угроза государству»

Евгений Кабаев рассказал, как оказался в эстонской тюрьме.

Российский нападающий большую часть карьеры в период с 2009 по 2019 год провел в клубах высшей лиги Эстонии.

– Ты сидел в СИЗО из-за тачки?

– В Эстонии два дня. Нормальный опыт был. Нарушил скорость не намного – на 42 км/ч, а меня на мотоцикле догнал полицай. Я его не видел, сука, поэтому он меня и догнал, потому что он на мотоцикле был, собака эта.

Он мне на месте сразу говорит платить штраф 800 евро, показывает скорость – там 142 км/ч. Я говорю, что это не моя скорость. Я нарушил, но не настолько. У меня было, может, 125 км/ч. Короче, на дурака. Я отказался платить 800 евро, сказал, что это не моя скорость, вы ####### [врете]. Сказали ехать в полицию и писать заявление. А я в этот момент стоял на границе, ехал в Россию.

Приехали в полицию, я написал объяснительную, что я нарушил, обгонял, но моя скорость была 125 км/ч, а не 142 км/ч. Это высокая погрешность. Он выглянул из-за угла, стрельнул мне камерой с мотоцикла.

Ну и все, пожали руки. Я поехал на границу, мне же надо был выезжать в Россию. Надо было 1-2 часа ждать. И #### подъезжает полицейская машина, выходят 4 спецназовских эстонских бойца, подходят ко мне, говорят: «Отдайте свой документы и машина, мы вас садим в тюрьма» [с акцентом]. ######## в итоге забрали ##### мою машину на штрафстоянку. Меня ##### как будто у меня в багажнике оружие, наркотики, все что можно и нельзя было… Посадили в машину, сели со мной с двух сторон, чтобы я не убежал не дай бог, привезли в участок, сразу забрали паспорт.

Они говорят: «Вы знаете, до этого у вас было два неоплаченные нарушения» [с акцентом]. А нарушения – это меня сфоткала камера, там по 50 евро, даже меньше – давнишний штраф на 80 евро. А я вообще про него забыл. Камера сфоткала, а у нас базы общей нет. Я даже не знал, как их оплатить.

Было 2 неоплаченных штрафа и грубое нарушение, что дает им право считать меня угрозой для государства и посадить в тюрьму. По факту как собаку кинули в тюрягу. Закинули меня в трусах, все забрали, дали сделать один звонок и все.

В первый день меня посадили, я зашел в хату. Я не знаю, как сказать, на каком сленге. Там лежал какой-то парень. Я еще был голодный. Они говорят: «Мы вам дадим есть. Вы не переживайте» [с акцентом]. Дали лютый тухляк, железную ##### кружку, вода из-под крана, туалет – дырень в углу, зеркало, раковина. Комнатюшка, наверное, метров 6.

Они вообще мне хотели сразу дать 14 или 16 суток за это, но должен же быть суд. И первый день я сидел в этой конуре. На следующий день с утра я выхожу, мне как собачатине кидают наручники, сажают в машину, там 2 полицейских, собака, везде клетки, наручники. Меня везут в суд ######.

Я потом в интернете смотрю, у нас за это штраф 750 рублей. А в Эстонии ##### угроза государству. Им делать #####, понимаете? Просто им реально скучно жить.

Я приехал в суд. Этот дебил хотел мне дать 14 или 16 суток. Его выслушала главная судья, а потом слушала меня. Я извинился, сказал, что виноват, нарушил, но я ехал домой, к семье, никого ##### не дай бог не убил #####, никакого ДТП.

В итоге женщина, слава ей, дала мне всего лишь двое суток. Я отсидел следующий день с чудаком, который там сидел месяц. Он меня как начал душить: весь день ходил вперед-назад и ###### [говорил], и ###### [говорил] по-русски. Я уже ##### закрыл уши, наложил книгу, не мог его слушать.

Выхожу на следующий день, и меня ##### принимают другие люди. Уже ##### эстонские пограничники: «Дать документы свои, мы вас ##### депортировать» [с акцентом]. У меня была французская виза на 5 лет. Мне сразу же ее закрыли, депортировали #####, выкинули, и еще на один год закрыли въезд в весь Евросоюз.

А у меня две недели назад на два года был подписан контакт с чемпионом Эстонии «Левадией». Клуб хотел вписаться, но понял, что без шансов, и контракт расторгли. И я после этого поехал в великий Гондурас, – рассказал нападающий «Чисто Питер».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: СБГ ШОУ
logoКалев Силламяэ
logoвысшая лига Эстония
logoЕвгений Кабаев
logoЧисто Питер
logoWinline Медиалига
logoЛевадия
брань
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эстонские полицаи всегда недолюбливали русских. Видят русские номера: докапываются, шмонают». Российский футболист Кабаев о русофобии
183сегодня, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
«Эстонские полицаи всегда недолюбливали русских. Видят русские номера: докапываются, шмонают». Российский футболист Кабаев о русофобии
183сегодня, 12:10
Маврин – новая десятка «Амкала». Раньше номер принадлежал капитану команды Сибскане
сегодня, 11:30
«У нас появился партнер из холдинга «Матч ТВ». Генич о новом спонсоре команды
сегодня, 10:50
«В медиафутболе можно кого-то послать, и тебе ничего не будет. Там готовы кричать, материться, но не готовы на физическое воздействие». Слуцкий о драке Дзюбы и игрока «Амкала» на Т-Лиге
16сегодня, 09:18
Баста о подколах Карпина в адрес Пантеры: «Смешные приемчики. Когда он проигрывает, тоже можно сказать: «Вот такой тренер»
45вчера, 20:10
Бразилия Кака обыграла Мексику Чичарито, Колумбия Хамеса прошла Марокко Буссуфы. Результаты полуфиналов Кингс ЧМ
вчера, 19:26
Баста: «Судейство во Второй лиге сводило с ума абсурдностью. В Медиалиге оно приемлемое и нормальное»
11вчера, 18:02
Племянник Давида Кипиани Николай перешел в 2Drots из «Телави»
9вчера, 17:11
«Скоро анонсируем громкий бой. Всего будет десять поединков». Шишков о бойцовском турнире среди медиафутболистов
вчера, 14:35
Генич о новом тренере «Матч ТВ»: «Он играл в чемпионате России и за сборную своей страны»
3вчера, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря 2024, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря 2024, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября 2024, 15:07
Рекомендуем