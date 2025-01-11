Кабаев провел 2 дня в СИЗО Эстонии: «Превысил скорость, 142 км/ч. Как собаку кинули в тюрягу. У нас штраф 750 рублей, а там – угроза государству»

Евгений Кабаев рассказал, как оказался в эстонской тюрьме.

Российский нападающий большую часть карьеры в период с 2009 по 2019 год провел в клубах высшей лиги Эстонии.

– Ты сидел в СИЗО из-за тачки?

– В Эстонии два дня. Нормальный опыт был. Нарушил скорость не намного – на 42 км/ч, а меня на мотоцикле догнал полицай. Я его не видел, сука, поэтому он меня и догнал, потому что он на мотоцикле был, собака эта.

Он мне на месте сразу говорит платить штраф 800 евро, показывает скорость – там 142 км/ч. Я говорю, что это не моя скорость. Я нарушил, но не настолько. У меня было, может, 125 км/ч. Короче, на дурака. Я отказался платить 800 евро, сказал, что это не моя скорость, вы ####### [врете]. Сказали ехать в полицию и писать заявление. А я в этот момент стоял на границе, ехал в Россию.

Приехали в полицию, я написал объяснительную, что я нарушил, обгонял, но моя скорость была 125 км/ч, а не 142 км/ч. Это высокая погрешность. Он выглянул из-за угла, стрельнул мне камерой с мотоцикла.

Ну и все, пожали руки. Я поехал на границу, мне же надо был выезжать в Россию. Надо было 1-2 часа ждать. И #### подъезжает полицейская машина, выходят 4 спецназовских эстонских бойца, подходят ко мне, говорят: «Отдайте свой документы и машина, мы вас садим в тюрьма» [с акцентом]. ######## в итоге забрали ##### мою машину на штрафстоянку. Меня ##### как будто у меня в багажнике оружие, наркотики, все что можно и нельзя было… Посадили в машину, сели со мной с двух сторон, чтобы я не убежал не дай бог, привезли в участок, сразу забрали паспорт.

Они говорят: «Вы знаете, до этого у вас было два неоплаченные нарушения» [с акцентом]. А нарушения – это меня сфоткала камера, там по 50 евро, даже меньше – давнишний штраф на 80 евро. А я вообще про него забыл. Камера сфоткала, а у нас базы общей нет. Я даже не знал, как их оплатить.

Было 2 неоплаченных штрафа и грубое нарушение, что дает им право считать меня угрозой для государства и посадить в тюрьму. По факту как собаку кинули в тюрягу. Закинули меня в трусах, все забрали, дали сделать один звонок и все.

В первый день меня посадили, я зашел в хату. Я не знаю, как сказать, на каком сленге. Там лежал какой-то парень. Я еще был голодный. Они говорят: «Мы вам дадим есть. Вы не переживайте» [с акцентом]. Дали лютый тухляк, железную ##### кружку, вода из-под крана, туалет – дырень в углу, зеркало, раковина. Комнатюшка, наверное, метров 6.

Они вообще мне хотели сразу дать 14 или 16 суток за это, но должен же быть суд. И первый день я сидел в этой конуре. На следующий день с утра я выхожу, мне как собачатине кидают наручники, сажают в машину, там 2 полицейских, собака, везде клетки, наручники. Меня везут в суд ######.

Я потом в интернете смотрю, у нас за это штраф 750 рублей. А в Эстонии ##### угроза государству. Им делать #####, понимаете? Просто им реально скучно жить.

Я приехал в суд. Этот дебил хотел мне дать 14 или 16 суток. Его выслушала главная судья, а потом слушала меня. Я извинился, сказал, что виноват, нарушил, но я ехал домой, к семье, никого ##### не дай бог не убил #####, никакого ДТП.

В итоге женщина, слава ей, дала мне всего лишь двое суток. Я отсидел следующий день с чудаком, который там сидел месяц. Он меня как начал душить: весь день ходил вперед-назад и ###### [говорил], и ###### [говорил] по-русски. Я уже ##### закрыл уши, наложил книгу, не мог его слушать.

Выхожу на следующий день, и меня ##### принимают другие люди. Уже ##### эстонские пограничники: «Дать документы свои, мы вас ##### депортировать» [с акцентом]. У меня была французская виза на 5 лет. Мне сразу же ее закрыли, депортировали #####, выкинули, и еще на один год закрыли въезд в весь Евросоюз.

А у меня две недели назад на два года был подписан контакт с чемпионом Эстонии «Левадией». Клуб хотел вписаться, но понял, что без шансов, и контракт расторгли. И я после этого поехал в великий Гондурас, – рассказал нападающий «Чисто Питер ».