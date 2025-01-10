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Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 16-го тура.

В пятницу «Боруссия» Дортмунд примет «Байер».

В субботу «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Санкт-Паули», «Бавария» – с «Боруссией» Менхенгладбах.

В воскресенье «РБ Лейпциг» встретится дома с «Вердером».

Чемпионат Германии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
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logoБоруссия Менхенгладбах
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logoБавария
logoМайнц
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logoВердер
logoШтутгарт
logoБохум
logoРБ Лейпциг
logoАйнтрахт Франкфурт
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