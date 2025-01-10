Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 16-го тура.
В пятницу «Боруссия» Дортмунд примет «Байер».
В субботу «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Санкт-Паули», «Бавария» – с «Боруссией» Менхенгладбах.
В воскресенье «РБ Лейпциг» встретится дома с «Вердером».
Чемпионат Германии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем