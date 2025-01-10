Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 16-го тура.

В пятницу «Боруссия » Дортмунд примет «Байер ».

В субботу «Айнтрахт » сыграет в гостях с «Санкт-Паули », «Бавария » – с «Боруссией» Менхенгладбах.

В воскресенье «РБ Лейпциг» встретится дома с «Вердером».

Чемпионат Германии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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