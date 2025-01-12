Дудакова ударила тренера после проигрыша на UFC Fight Night 249

Виктория Дудакова ударила тренера Гасангали Гасангалиева.

В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC Fight Night 249, в прелимах которого Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн техническим нокаутом.

После остановки боя Дудакова дала пощечину тренеру Гасангали Гасангалиеву со словами: «Ты даже не подошел. Ты сидел там, настолько тебе по фигу».

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