Дудакова ударила тренера после проигрыша на UFC Fight Night 249
Виктория Дудакова ударила тренера Гасангали Гасангалиева.
В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC Fight Night 249, в прелимах которого Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн техническим нокаутом.
После остановки боя Дудакова дала пощечину тренеру Гасангали Гасангалиеву со словами: «Ты даже не подошел. Ты сидел там, настолько тебе по фигу».
UFC Fight Night 249: Дерн против Рибас, Копылов подерется с Кертисом, Дудакова проиграла Клайн и другие бои
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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