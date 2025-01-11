Деанджело не сыграл за СКА в 3-м периоде матча с «Динамо». Ротенберг прокомментировал: «Произошла такая хоккейная ситуация. Дальше посмотрим»
Энтони Деанджело не сыграл в третьем периоде за СКА против «Динамо».
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла московскому клубу со счетом 4:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник СКА Энтони Деанджело не вышел на лед в третьем периоде.
«Произошла такая хоккейная ситуация, где Деанджело не сыграл больше в этой игре. Дальше посмотрим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В текущем сезоне Деанджело набрал 32 (6+26) очка в 33 матчах регулярного сезона при полезности «+18».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем