Деанджело не сыграл за СКА в 3-м периоде матча с «Динамо». Ротенберг прокомментировал: «Произошла такая хоккейная ситуация. Дальше посмотрим»

Энтони Деанджело не сыграл в третьем периоде за СКА против «Динамо».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла московскому клубу со счетом 4:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник СКА Энтони Деанджело не вышел на лед в третьем периоде.

«Произошла такая хоккейная ситуация, где Деанджело не сыграл больше в этой игре. Дальше посмотрим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В текущем сезоне Деанджело набрал 32 (6+26) очка в 33 матчах регулярного сезона при полезности «+18».