Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу, «Интер» встретится с «Венецией», «Наполи» примет «Верону» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 20-го тура.
В пятницу «Лацио» примет «Комо».
В субботу «Ювентус» в гостях сыграет с «Торино», «Аталанта» – с «Удинезе». «Милан» дома встретится с «Кальяри».
В воскресенье «Интер» на выезде сыграет с «Венецией», а «Наполи» примет «Верону».
Чемпионат Италии
20-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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