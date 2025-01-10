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Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу, «Интер» встретится с «Венецией», «Наполи» примет «Верону» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 20-го тура.

В пятницу «Лацио» примет «Комо».

В субботу «Ювентус» в гостях сыграет с «Торино», «Аталанта» – с «Удинезе». «Милан» дома встретится с «Кальяри».

В воскресенье «Интер» на выезде сыграет с «Венецией», а «Наполи» примет «Верону».

Чемпионат Италии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoНаполи
logoКальяри
logoДженоа
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