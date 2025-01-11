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«Челси» – «Моркэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Челси» примет «Моркэм» из 4-го дивизиона в 3-м раунде Кубка Англии.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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