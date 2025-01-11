«Ман Сити» надеется заключить сделку по Мармушу на следующей неделе. Пеп видит в форварде «Айнтрахта» идеальную замену Альваресу

«Манчестер Сити» хочет подписать Омара Мармуша в ближайшее время.

Переговоры между «горожанами» и «Айнтрахтом » о трансфере 25-летнего нападающего продвигаются быстро. Английский клуб надеется заключить сделку на следующей неделе, пишет Фабрицио Романо.

Условия личного контракта с игроком уже полностью согласованы. Главный тренер «Сити » Пеп Гвардиола видит в египтянине идеальную замену Хулиану Альваресу .

В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 15 матчей, отличившись 13 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь .

«Ман Сити» сделает официальное предложение по Мармушу на выходных. «Айнтрахт» настаивает на 80 млн евро