«Ман Сити» надеется заключить сделку по Мармушу на следующей неделе. Пеп видит в форварде «Айнтрахта» идеальную замену Альваресу
«Манчестер Сити» хочет подписать Омара Мармуша в ближайшее время.
Переговоры между «горожанами» и «Айнтрахтом» о трансфере 25-летнего нападающего продвигаются быстро. Английский клуб надеется заключить сделку на следующей неделе, пишет Фабрицио Романо.
Условия личного контракта с игроком уже полностью согласованы. Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола видит в египтянине идеальную замену Хулиану Альваресу.
В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 15 матчей, отличившись 13 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь.
«Ман Сити» сделает официальное предложение по Мармушу на выходных. «Айнтрахт» настаивает на 80 млн евро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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