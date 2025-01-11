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  • Кубок России. Гонка преследования. Плюснина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Дербушева – 3-й, Халили – 4-й, Смольская – 7-й, Резцова – 11-й
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Кубок России. Гонка преследования. Плюснина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Дербушева – 3-й, Халили – 4-й, Смольская – 7-й, Резцова – 11-й

На Кубке России в Рязани пройдет женская укороченная гонка преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап 

Рязань

Женщины

Гонка преследования, 7,5 км

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Полина Плюснина 

2. Наталия Шевченко – 0,05

3. Тамара Дербушева – 0,06

4. Анастасия Халили – 0,09

5. Виктория Метеля – 0,12

6. Кира Дюжева – 0,15

7. Динара Смольская (Беларусь) – 0,19

8. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 0,22

9. Елизавета Каплина – 0,25

10. Анна Сола (Беларусь) – 0,26

11. Кристина Резцова – 0,26

13. Виктория Сливко – 0,28

14. Екатерина Мошкова – 0,28

18. Светлана Миронова – 0,40

21. Ирина Казакевич – 0,47

24. Ульяна Нигматуллина – 0,51

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Виктория Метеля
Елизавета Каплина
logoсборная России жен
logoЕкатерина Мошкова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
результаты
logoсборная Беларуси жен
Полина Плюснина
logoКубок России
logoВиктория Сливко
Кира Дюжева
logoАнастасия Халили (Гореева)
гонка преследования (жен)
logoСветлана Миронова
logoКристина Резцова
logoИрина Казакевич
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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