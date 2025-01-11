Кубок России. Гонка преследования. Плюснина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Дербушева – 3-й, Халили – 4-й, Смольская – 7-й, Резцова – 11-й
На Кубке России в Рязани пройдет женская укороченная гонка преследования.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап
Рязань
Женщины
Гонка преследования, 7,5 км
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Полина Плюснина
2. Наталия Шевченко – 0,05
3. Тамара Дербушева – 0,06
4. Анастасия Халили – 0,09
5. Виктория Метеля – 0,12
6. Кира Дюжева – 0,15
7. Динара Смольская (Беларусь) – 0,19
8. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 0,22
9. Елизавета Каплина – 0,25
10. Анна Сола (Беларусь) – 0,26
11. Кристина Резцова – 0,26
13. Виктория Сливко – 0,28
14. Екатерина Мошкова – 0,28
18. Светлана Миронова – 0,40
21. Ирина Казакевич – 0,47
24. Ульяна Нигматуллина – 0,51
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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