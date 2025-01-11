Мотту и Ваноли удалили после стычки у скамеек «Ювентуса» и «Торино». Она началась из-за падения Карамо перед штрафной «бьянконери»
Тиаго Мотта и Паоло Ваноли одновременно получили по красной карточке.
На 55-й минуте матча «Торино» – «Ювентус» (1:1, второй тайм) хавбек хозяев Янна Карамо упал перед штрафной «бьянконери» после подката Николо Савоны.
Главный арбитр встречи Микаэль Фаббри не зафиксировал нарушение правил.
Решение судьи привело к массовой стычке у скамеек запасных обеих команд. По итогам эпизода Фаббри удалил обоих тренеров с поля.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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