Фетисов о возможном запрете двойного гражданства для россиян: «У меня никогда не было двойного гражданства. Я гражданин РФ и горжусь этим»

Вячеслав Фетисов оценил возможность запрета двойного гражданства для россиян.

«Нужно понимать, для чего это делается. У меня никогда не было двойного гражданства, потому мне сложно это обсуждать. Я гражданин РФ и горжусь этим.

Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат. В любом случае во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против.

Решение о двойном гражданстве было принято в свое время для того, чтобы привлекать в страну иностранных специалистов высокого уровня, и для тех, кто волей судеб оказался важным для страны. Это точно вопрос для обсуждения, поэтому надо все взвесить.

А вот в спорте совсем другая история. Там спортивное гражданство. Но все равно люди принимают решение в связи с какими-то обстоятельствами, ведь бывает разное. Есть люди, которые живут в другом государстве.

Как ты поступаешь, зависит от того, что для тебя является приоритетом. Так что здесь все сугубо индивидуально. Люди принимают решение по разным обстоятельствам», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .