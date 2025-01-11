Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Защитника покупают за рекордные для «Ланса» 50 млн евро с учетом бонусов
Абдукодир Хусанов уже в начале недели прибудет в Англию.
Журналист Фабрис Хокинс утверждает, что в ближайшие дни защитник пройдет медосмотр в «Манчестер Сити» и подпишет контракт. В ближайшей игре «Ланса», против «Гавра» (12 января), он участия не примет.
Подчеркивается, что французский клуб получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов – рекордную для себя сумму. Инсайдер Фабрицио Романо ранее уточнял, что фиксированная часть – 40 млн.
Хусанов едет в «Сити» – похоже, выиграли борьбу у «Реала». Узбекистанец точно будет в топ-клубе уже зимой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
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