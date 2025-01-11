Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Защитника покупают за рекордные для «Ланса» 50 млн евро с учетом бонусов

Абдукодир Хусанов уже в начале недели прибудет в Англию.

Журналист Фабрис Хокинс утверждает, что в ближайшие дни защитник пройдет медосмотр в «Манчестер Сити» и подпишет контракт. В ближайшей игре «Ланса», против «Гавра» (12 января), он участия не примет.

Подчеркивается, что французский клуб получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов – рекордную для себя сумму. Инсайдер Фабрицио Романо ранее уточнял , что фиксированная часть – 40 млн.

Хусанов едет в «Сити» – похоже, выиграли борьбу у «Реала». Узбекистанец точно будет в топ-клубе уже зимой