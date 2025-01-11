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UFC Fight Night 249: Дерн против Рибас, Копылов подерется с Кертисом и другие бои

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 249, в главном событии которого пройдет бой в минимальном весе между Маккензи Дерн (14-5) и Амандой Рибас (12-5).

Основные бои турнира:

Карлстон Харрис (19-6) – Сантьяго Понсиниббио (10-8);

Абдул Разак Альхассан (12-6) – Сезар Алмейда (6-1);

Крис Кертис (31-11) – Роман Копылов (13-3);

Игорь Потеря (20-7) – Марко Тулио (12-1);

Магомед Гаджиясулов (9-0) – Бруно Лопес (1-1);

Виктория Дудакова (8-1) – Фатима Клайн (6-1);

Нурулло Алиев (9-0) – Джо Солеки (13-5).

Прямую трансляцию проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прелимы начнутся в 00:00 по московскому времени. Начало основного карда – не ранее 03:00.

Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры

Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoРоман Копылов
logoMMA
Крис Кертис
Сантьяго Понсиниббио
logoUFC Fight Night
logoUFC
logoМаккензи Дёрн
logoИгорь Потеря
logoВиктория Дудакова
logoНурулло Алиев
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