UFC Fight Night 249: Дерн против Рибас, Копылов подерется с Кертисом и другие бои
В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 249, в главном событии которого пройдет бой в минимальном весе между Маккензи Дерн (14-5) и Амандой Рибас (12-5).
Основные бои турнира:
Карлстон Харрис (19-6) – Сантьяго Понсиниббио (10-8);
Абдул Разак Альхассан (12-6) – Сезар Алмейда (6-1);
Крис Кертис (31-11) – Роман Копылов (13-3);
Игорь Потеря (20-7) – Марко Тулио (12-1);
Магомед Гаджиясулов (9-0) – Бруно Лопес (1-1);
Виктория Дудакова (8-1) – Фатима Клайн (6-1);
Нурулло Алиев (9-0) – Джо Солеки (13-5).
Прямую трансляцию проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прелимы начнутся в 00:00 по московскому времени. Начало основного карда – не ранее 03:00.
Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры
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