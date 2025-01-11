У СКА второе поражение подряд, команда Ротенберга – 6-я на Западе. «Динамо» выиграло 4 матча кряду и идет 2-м
СКА проиграл 2-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде потерпела поражение от московского «Динамо» со счетом 4:5. Петербургский клуб проиграл 2 игры подряд впервые с ноября.
Таким образом, у СКА 54 очка в 43 матчах, клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» одержало 4-ю победу подряд. Команда Алексея Кудашова идет 2-й на Западе с 57 очками в 44 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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