У СКА второе поражение подряд, команда Ротенберга – 6-я на Западе. «Динамо» выиграло 4 матча кряду и идет 2-м

СКА проиграл 2-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде потерпела поражение от московского «Динамо» со счетом 4:5. Петербургский клуб проиграл 2 игры подряд впервые с ноября.

Таким образом, у СКА 54 очка в 43 матчах, клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо » одержало 4-ю победу подряд. Команда Алексея Кудашова идет 2-й на Западе с 57 очками в 44 играх.