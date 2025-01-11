НБА. «Атланта» – «Хьюстон», «Миннесота» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В ранней встрече «Атланта » примет «Хьюстон » (23:00 мск), «Миннесота » Энтони Эдвардса дома сыграет с «Мемфисом » Джа Морэнта. Две игры в Лос-Анджелесе перенесены в связи с пожаром в городе. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.