НБА. «Атланта» – «Хьюстон», «Миннесота» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
В ранней встрече «Атланта» примет «Хьюстон» (23:00 мск), «Миннесота» Энтони Эдвардса дома сыграет с «Мемфисом» Джа Морэнта.
Две игры в Лос-Анджелесе перенесены в связи с пожаром в городе.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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