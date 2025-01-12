34 очка Девина Букера помогли «Финиксу» справиться с «Ютой»
Девин Букер отличился в матче с «Джаз» (114:106).
Защитник «Финикса» набрал 34 очка, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Букер реализовал 12 из 20 бросков с игры, 6 из 12 из-за дуги и 4 из 4 со штрафной линии.
Форвард Кевин Дюрэнт добавил 25 очков, 5 подборов и 7 передач при 11 из 19 с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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