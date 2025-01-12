34 очка Девина Букера помогли «Финиксу» справиться с «Ютой»

Девин Букер отличился в матче с «Джаз» (114:106).

Защитник «Финикса » набрал 34 очка, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Букер реализовал 12 из 20 бросков с игры, 6 из 12 из-за дуги и 4 из 4 со штрафной линии.

Форвард Кевин Дюрэнт добавил 25 очков, 5 подборов и 7 передач при 11 из 19 с игры.