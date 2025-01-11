«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию в матче 16-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».

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