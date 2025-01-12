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Кучеров забил «Нью-Джерси» и вышел на 9-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (338), обогнав Яшина

Никита Кучеров вышел на 9-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (338).

Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата лиги с «Нью-Джерси» (2:3 ОТ). 

На счету 33-летнего нападающего стало 59 (18+31) очков в 38 играх в текущем сезоне. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги. 

За карьеру в рамках регулярок у Кучерова 932 (338+594) балла в 763 играх. Он вышел на 9-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обогнав Алексея Яшина (337 шайб в 850 играх). 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 873 в 1453), Евгений Малкин («Питтсбург», 506 в 1186), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316) и Вячеслав Козлов (356 в 1182). 

Сегодня Кучеров (23:58, 5:56 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4. Также он сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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