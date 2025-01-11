Гвардиола сообщил, что Уокер попросил отпустить его из «Сити»: «Хочет изучить варианты за рубежом»
Кайл Уокер решил уйти из «Манчестер Сити».
Главный тренер Пеп Гвардиола сообщил об этом после победы над «Солфордом» (8:0) в Кубке Англии.
«Два дня назад он попросил о возможности изучить варианты игры за рубежом и завершения карьеры», – сказал испанец.
Инсайдер Бен Джейкобс отмечает, что 34-летний защитник интересен клубам из Саудовской Аравии.
Уокер играет за «Сити» с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: City Xtra
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