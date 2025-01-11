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Гвардиола сообщил, что Уокер попросил отпустить его из «Сити»: «Хочет изучить варианты за рубежом»

Кайл Уокер решил уйти из «Манчестер Сити».

Главный тренер Пеп Гвардиола сообщил об этом после победы над «Солфордом» (8:0) в Кубке Англии.

«Два дня назад он попросил о возможности изучить варианты игры за рубежом и завершения карьеры», – сказал испанец.

Инсайдер Бен Джейкобс отмечает, что 34-летний защитник интересен клубам из Саудовской Аравии.

Уокер играет за «Сити» с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoКайл Уокер
logoКубок Англии
Солфорд Сити
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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