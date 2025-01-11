«Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти
Стало известно, в каком случае «Барселона» отпустит Рональда Араухо.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила первое предложение «Ювентуса» о трансфере защитника.
По информации Marca, «бьянконери» предлагали 35 миллионов евро – это не устроило «блауграну». Каталонцы готовы продать игрока за 70-80 млн евро.
За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.
В «Барселоне» уверены, что Рональд хочет уйти: прямых подтверждений этому от защитника или агентов не было, но на это указывает интерес со стороны других клубов. В каталонском клубе не верят, что сторона игрока использует это как хитрость для улучшения финансовых условий по новому контракту.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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