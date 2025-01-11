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  • «Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти
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«Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти

Стало известно, в каком случае «Барселона» отпустит Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила первое предложение «Ювентуса» о трансфере защитника. 

По информации Marca, «бьянконери» предлагали 35 миллионов евро – это не устроило «блауграну». Каталонцы готовы продать игрока за 70-80 млн евро. 

За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни. 

В «Барселоне» уверены, что Рональд хочет уйти: прямых подтверждений этому от защитника или агентов не было, но на это указывает интерес со стороны других клубов. В каталонском клубе не верят, что сторона игрока использует это как хитрость для улучшения финансовых условий по новому контракту. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoсерия А Италия
logoРональд Араухо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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