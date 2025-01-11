«Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти

Стало известно, в каком случае «Барселона» отпустит Рональда Араухо.

Ранее сообщалось , что «Барселона » отклонила первое предложение «Ювентуса » о трансфере защитника.

По информации Marca, «бьянконери» предлагали 35 миллионов евро – это не устроило «блауграну». Каталонцы готовы продать игрока за 70-80 млн евро.

За уругвайским футболистом также следит «Арсенал ». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.

В «Барселоне» уверены, что Рональд хочет уйти: прямых подтверждений этому от защитника или агентов не было, но на это указывает интерес со стороны других клубов. В каталонском клубе не верят, что сторона игрока использует это как хитрость для улучшения финансовых условий по новому контракту.