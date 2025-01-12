Шестеркин отразил 29 из 30 бросков «Вегаса» и стал 1-й звездой матча. Победа – 2-я подряд и 13-я в 29 играх в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков «Вегаса» и стал 1-й звездой матча.
«Рейнджерс» обыграли «Голден Найтс» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для вратаря клуба из Нью-Йорка 2-й подряд.
В 29 играх в сезоне у 29-летнего россиянина 13 побед (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,98).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем