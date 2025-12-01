«Реал» не победил «Жирону» – 1:1. Мбаппе с пенальти ответил на гол Унаи

«Реал» сыграл вничью с «Жироной».

«Реал » в гостях поделил очки с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Монтиливи».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте Килиан Мбаппе забил гол, но судья после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за игры рукой. На 45-й хавбек хозяев Аззедин Унаи открыл счет в матче.

На 67-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре .

