«Реал» не победил «Жирону» – 1:1. Мбаппе с пенальти ответил на гол Унаи

«Реал» сыграл вничью с «Жироной».

«Реал» в гостях поделил очки с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Монтиливи».

На 40-й минуте Килиан Мбаппе забил гол, но судья после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за игры рукой. На 45-й хавбек хозяев Аззедин Унаи открыл счет в матче.

На 67-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре.

Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 20:00, Монтиливи
Жирона
Завершен
1 - 1
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
Фран Гарсия   Альваро Каррерас
90’
Александер-Арнолд   Гонсало Гарсия
Унаи   Абель Руис
83’
Ванат   Курума
83’
Ванат
74’
72’
Тчуамени   Родриго
Ринкон   Франсес
72’
Цыганков   Асприлья
72’
Хиль   Рока
72’
67’
  Мбаппе
Унаи
59’
46’
Гюлер   Камавинга
2тайм
Перерыв
  Унаи
45’
Гассанига
42’
Жирона
Гассанига, Морено, Рейс, А. Мартинес, Ринкон, Витцель, Мартин, Хиль, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Андреев, Абель Руис, Франсес, Асприлья, Ба, Ливакович, Рока, Жордана, Курума
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Местре, Альваро Каррерас, Гонсало Гарсия, Лунин, Менди, Браим Диас, Себальос, Камавинга, Мастантуоно, Эндрик, Родриго
