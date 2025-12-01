Матч окончен
«Реал» не победил «Жирону» – 1:1. Мбаппе с пенальти ответил на гол Унаи
«Реал» сыграл вничью с «Жироной».
«Реал» в гостях поделил очки с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Монтиливи».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 40-й минуте Килиан Мбаппе забил гол, но судья после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за игры рукой. На 45-й хавбек хозяев Аззедин Унаи открыл счет в матче.
На 67-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, назначенный за фол на Винисиусе Жуниоре.
Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 20:00, Монтиливи
Завершен
1 - 1
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости