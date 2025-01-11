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Грилиш забил первый гол за «Сити» более чем за год – с пенальти «Солфорду» из 4-й лиги Англии

Джек Грилиш забил первый гол за «Ман Сити» более чем за год.

Вингер «горожан» реализовал пенальти на 49-й минуте игры 3-го раунда Кубка Англии против «Солфорд Сити» из Лиги 2 – 4-й по силе лиги страны (4:0, второй тайм).

Это первый гол Грилиша за клуб с 16 декабря 2023 года. Тогда он забил «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:2).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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logoМанчестер Сити
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