«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео
Перед матчем против «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании защитник «Мальорки» заявил: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории».
Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 3:0. По ходу игры у Маффео несколько раз возникали конфликты с соперниками. Один из них случился на 13-й минуте – Винисиус коснулся груди Маффео, после чего тот рухнул на газон, демонстрируя, что ему больно.
После этого Джуд Беллингем спорил с защитником «Мальорки» Антонио Раильо, а затем подошел к самому Маффео. «Десять секунд, да? Десять секунд бокса, верно? Чертов нежный придурок», – сказал полузащитник «Реала» по-английски.
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Маскарель о «Реале» и словах Маффео про нокаут для Вини: «До мадридцев доходят лишь заголовки, нас выставляют плохими парнями. Они понимали, что это шутка. Будем защищать Пабло до смерти»
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