«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео

Джуд Беллингем припомнил Пабло Маффео слова о Винисиусе Жуниоре.

Перед матчем против «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании защитник «Мальорки» заявил : «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории».

Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 3:0. По ходу игры у Маффео несколько раз возникали конфликты с соперниками. Один из них случился на 13-й минуте – Винисиус коснулся груди Маффео, после чего тот рухнул на газон , демонстрируя, что ему больно.

После этого Джуд Беллингем спорил с защитником «Мальорки» Антонио Раильо , а затем подошел к самому Маффео. «Десять секунд, да? Десять секунд бокса, верно? Чертов нежный придурок», – сказал полузащитник «Реала » по-английски.

Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло

Маскарель о «Реале» и словах Маффео про нокаут для Вини: «До мадридцев доходят лишь заголовки, нас выставляют плохими парнями. Они понимали, что это шутка. Будем защищать Пабло до смерти»

«Лапали женщин, издевались. Мы туда не вернемся». «Мальорка» в шоке от саудовских фанатов