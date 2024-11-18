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  • Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости
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Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости

1. Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2) – 864-й, 865-й и 866-й голы в исторической гонке, до рекорда Гретцки осталось 28 шайб. Ему удалось забросить 3 шайбы за игру в 31-й раз в рамках регулярных чемпионатов лиги и впервые с декабря 2022 года. Илья Самсонов стал 177-м вратарем, пропустившим от Овечкина в матчах лиги (рекорд у Ягра – 178). 

2. На Вадима Евсеева напали в Астрахани. Главному тренеру «Ленинградца» брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить, а его ассистент Александр Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших.

3. В заключительном туре групповой стадии Лиги наций Англия разгромила Ирландию (5:0), Франция победила Италию в гостях (3:1), Бельгия уступила Израилю (0:1), а Казахстан Станислава Черчесова пропустил 5 голов от Норвегии (сборная Казахстана пока ни разу не забила при Черчесове, общий счет шести матчей – 0:15).

Англия и Франция выиграли свои группы, Бельгия сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе А.

4. «Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче – 2:3. Макаров и Гладышев забили у бело-голубых, у Пичи дубль и ассист на Чужого. Форвард «Амкала» Степан Костюков получил открытый перелом, столкнувшись с вратарем «Динамо» Кудравцом. Матч посетили 18 778 зрителей – больше, чем было на «ВТБ Арене» на любой игре РПЛ в этом сезоне.

5. Матч Россия – Сирия посвятят годовщине начала Сталинградской наступательной операции. Песню «Не вставай на колени» исполнят перед игрой, стадион переименуют в «Сталинград Арену» на день.

Чалов, Агкацев, Обляков, Дивеев, Кривцов и Черников уехали из сборной и не сыграют с Сирией

6. НХЛ. «Каролина» обыграла «Сент-Луис» (4:1), Свечников забил впервые за 7 игр, Кочетков отразил 29 из 30 бросков. Все результаты дня – здесь

7. Янник Синнер победил Тэйлора Фрица в финале итогового турнира ATP, выиграв 18-й титул в карьере.

8. КХЛ. «Ак Барс» уступил ЦСКА, «Северсталь» пропустила 7 шайб от «Витязя», «Трактор» проиграл московскому «Динамо».

9. Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Евгений Семененко победил в состязаниях мужчин, Федоров – 2-й, Кондратюк – 3-й, Савосин – 4-й, Ветлугин – 5-й. Аделия Петросян одержала победу в женских соревнованиях, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Куликова – 4-я, Синицына – 6-я.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли в танцах на льду, Хавронина и Нарижный – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и.

10. Лига клубного биатлона. Команда Латыпова и Резцовой выиграла смешанную эстафету, команда Халили и Серохвостова – 2-я, команда Смольского и Солы – 3-я.

11. НБА. «Кливленд» победил «Шарлотт» и стартовал с 15-0, «Миннесота» одолела «Финикс», «Оклахома» уступила «Далласу» и другие результаты

12. «Реал» хочет подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет. Клуб хочет вернуть представительство в сборной, пишет Relevo.

Кроме того, Джуд Беллингем недоволен позицией на поле в «Реале». Ему не нравится новая роль и физические нагрузки, отмечает Marca.

13. Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем».

14. Федор Смолов объявил вознаграждение за информацию о его украденных в Казани часах.

15. Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP 2024 года. 26-летний испанец завоевал титул в заключительной гонке сезона, Гран-при Барселоны, в борьбе с пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, который выиграл два предыдущих чемпионства.

16. Даниил Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ.

Цитаты дня.

«Кузнецов – достояние России, Соболев – нет. Один выиграл Кубок Стэнли, долго играл в лучшей лиге мира, а другой – в «Спартаке». Агент Бабаев о форвардах

Жирков о кальяне: «В наше время эту гадость завезли, поэтому я подсел, но не жалею. Сейчас, думаю, мало кто курит это»

Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»

Саа о Роналду: «В «МЮ» его неправильно поняли. Тен Хаг пытался показать силу, и началось столкновение. Криштиану резко высказывался о руководстве, но спустя 2 года видно, что он был прав»

«Бюджетные клубы – это чисто воровство денег. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ». Канчельскис о российском футболе

Пике о футболе: «Молодым тяжело смотреть полные матчи. Они потребляют его иначе – через двухминутные обзоры и соцсети»

Щербакова о непопадании в олимпийский командник: «Взрослые люди сделали неправильно, что отстранились и не нашли правильных слов, чтобы оповестить об этом заранее»

Черчесов о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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