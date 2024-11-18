Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами
Александр Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года.
Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в ворота «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).
39-летний форвард сделал хет-трик впервые с 31 декабря 2022 года, когда ему удалось забросить 3 шайбы в игре с «Монреалем» (9:2).
Всего в рамках регулярок у Овечкина 31 матч с 3+ шайбами (еще один был в плей-офф). По числу таких игр россиянин занимает 6-е место в истории лиги.
В топ-5 входят Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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