Батраков – лучший игрок «Локомотива» по итогам ноября-декабря. У хавбека 3+2 в шести матчах
Батраков – лучший игрок «Локомотива» по итогам ноября-декабря.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим игроком команды по итогам ноября-декабря.
«Кто снова лучший, тот Леша – уже третий раз в сезоне! Стабильность – признак мастерства», – говорится в сообщении «Локо».
Батраков занял первое место, набрав 44% голосов. Второе место с 22% занял вингер Александр Руденко. Третье – вратарь Антон Митрюшкин (17%).
В ноябре-декабре 20‑летний Батраков провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Что делать с Хаби Алонсо?30305 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости