Батраков – лучший игрок «Локомотива» по итогам ноября-декабря. У хавбека 3+2 в шести матчах

Батраков – лучший игрок «Локомотива» по итогам ноября-декабря.

Полузащитник «Локомот ива» Алексей Батраков признан лучшим игроком команды по итогам ноября-декабря.

«Кто снова лучший, тот Леша – уже третий раз в сезоне! Стабильность – признак мастерства», – говорится в сообщении «Локо».

Батраков занял первое место, набрав 44% голосов. Второе место с 22% занял вингер Александр Руденко. Третье – вратарь Антон Митрюшкин (17%).

В ноябре-декабре 20‑летний Батраков провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.