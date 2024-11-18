Франция выиграла группу в Лиге наций, обойдя Италию по голам в последнем туре. Бельгия – 3-я

Сборная Италии упустила первую строчку в Лиге наций, проиграв в последнем туре.

Команда Лучано Спаллетти в Милане потерпела поражение от Франции (1:3). У обеих сборных теперь по 13 очков в группе 2, но у французов лучше разность забитых и пропущенных голов. И те, и другие сыграют в четвертьфинале в следующем году.

Бельгия финишировала третьей, тоже опередив Израиль по дополнительным показателям при равенстве очков. Она выступит в стыках за право остаться в высшем дивизионе. Израиль стал последним и вылетел лигу В.