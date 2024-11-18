Франция выиграла группу в Лиге наций, обойдя Италию по голам в последнем туре. Бельгия – 3-я
Сборная Италии упустила первую строчку в Лиге наций, проиграв в последнем туре.
Команда Лучано Спаллетти в Милане потерпела поражение от Франции (1:3). У обеих сборных теперь по 13 очков в группе 2, но у французов лучше разность забитых и пропущенных голов. И те, и другие сыграют в четвертьфинале в следующем году.
Бельгия финишировала третьей, тоже опередив Израиль по дополнительным показателям при равенстве очков. Она выступит в стыках за право остаться в высшем дивизионе. Израиль стал последним и вылетел лигу В.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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