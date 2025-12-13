«Зенит» выложил совместное фото Дугласа и Марио Фернандеса в отпуске. Ранее Сантос встретился с Малкомом

«Зенит» выложил совместное фото Дугласа и Марио Фернандеса в отпуске.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала совместное фото капитана команды Дугласа Сантоса с экс-игроком Марио Фернандесом .

Футболисты совместно проводили время в отпуске.

«Продолжаем следить за интересными встречами Дугласа Сантоса в отпуске», – говорится в сообщении «Зенита ».

Ранее Дуглас встретился в отпуске с экс-футболистом «Зенита» Малкомом, выступающим за «Аль-Хилаль».