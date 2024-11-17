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Щербакова о непопадании в олимпийский командник: «Взрослые люди сделали неправильно, что отстранились и не нашли правильных слов, чтобы оповестить об этом заранее»

Щербакова рассказала о переживаниях от непопадания в командный турнир на Олимпиаде.

На Играх-2022 в Пекине в женских соревнованиях командного турнира выступала Камила Валиева. Замен в российской команде не было. 

– Есть один турнир, где не все зависит только от тебя. Это командный турнир Олимпийских игр. И когда ты узнаешь, что ты, действующая чемпионка мира, трехкратная чемпионка России, не попадаешь в команду, что ты чувствуешь?

– Вопрос очень для меня сложный. Это, наверное, одна из самых тяжелых ситуаций не только в моей спортивной карьере, но пока что еще и в жизни, по-человечески.

Я просто считаю, что принимать поражение — это в том числе задача спортсмена. Хорошее умение. Да, хорошее умение принимать поражения свои. И мне кажется, что спорт меня этому научил. Я умею принимать свои поражения и готова их принимать.

И когда тебя не ставят в команду, то, на мой взгляд, это твое поражение как спортсмена, потому что кто-то в этот момент оказался сильнее, лучше, стабильнее. Где-то ты недоработал, значит. Это твое поражение.

Почему было так тяжело? Потому что, на мой взгляд, если поставили не меня, а кого-то другого, это значит, это твое поражение. Кто-то был лучше, кто-то был сильнее. А когда не выбрали никого, то значит, борьбы никакой и не было. Это не твое поражение, просто ваша борьба в целом оказалась не нужна. И вот это было очень тяжело принять. И вот именно это больно.

– А как выбрать из, допустим, трех человек, двух, если это касается вас?

– Это спорт. Не бывает двух первых мест, двух вторых, двух третьих. Спорт вообще не подразумевает какого-то вот выбора по-человечески, только по результатам.

– А как ты узнала о том, что тебя не будет в команде?

– Узнала в тот же момент, когда об этом узнали все из новостей. Это тоже было очень тяжело, потому что, наверное, непонятно было, почему никто...

– То есть личного разговора не было?

– Нет. Просто нас собрали. Ни до, ни после никакого общего разговора об этом не было. Мы находились все в непонимании. То есть я понимала, что могу что в одной, что в другой программе быть, теоретически. Про короткую спокойно узнала. У меня была 100% уверенность, что в произвольной катаюсь либо я, либо Саша (Трусова). И я сидела весь вечер, я настроилась, как будто я завтра выступаю. Я понимала, что если вдруг мне скажут катать, я должна быть к этому готова.

И я настроилась, как будто у меня завтра соревнование, прокат в произвольной. И тогда уже надо было вообще-то спать ложиться. Я просто сидела и каждую секунду обновляла новости, чтобы узнать, я или Саша. Поэтому даже не очень хочу вспоминать, какие эмоции я испытывала дальше.

– То есть сомнений у тебя вообще не было, что либо ты, либо Саша?

– Да, я была на... Ну, от этого еще более тяжело, наверное, было. Зачем вы вообще эту тему подняли? Правда, пока что это еще самая тяжелая ситуация в моей жизни.

– Я тебе объясню, что я поднимаю эту тему, потому что я немножко пытаюсь бороться за права спортсменов в таких ситуациях. И я очень не согласен, и федерация в курсе, что я очень не согласен с этим решением. Я никогда с ним не соглашусь.

– Я тоже. Если бы это было мое поражение, я бы его приняла. На мой взгляд, во-первых, борьбы никакой не было, а во-вторых, все-таки взрослые люди сделали неправильно, что отстранились от этого и не нашли правильных слов, чтобы оповестить об этом заранее. Всё, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoМаксим Траньков
logoсборная России
logoПервый канал
logoОлимпиада-2022
женское катание
командные соревнования
logoАнна Щербакова
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