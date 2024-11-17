Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем» (Сесар Луис Мерло)
Неймар близок к возвращению в «Сантос».
Журналист Сесар Луис Мерло информирует о том, что форвард готов вернуться в свой первый клуб в профессиональной карьере. Стороны уже договорились.
Сейчас идет работа над расторжением контракта с «Аль-Хилалем». О возвращении хотят объявить по завершении розыгрыша второй лиги Бразилии. «Сантос», уже выигравший турнир, проведет последний матч 25 ноября.
В чемпионате Саудовской Аравии более чем за год Неймар провел лишь три игры. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости