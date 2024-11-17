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Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем» (Сесар Луис Мерло)

Неймар близок к возвращению в «Сантос».

Журналист Сесар Луис Мерло информирует о том, что форвард готов вернуться в свой первый клуб в профессиональной карьере. Стороны уже договорились.

Сейчас идет работа над расторжением контракта с «Аль-Хилалем». О возвращении хотят объявить по завершении розыгрыша второй лиги Бразилии. «Сантос», уже выигравший турнир, проведет последний матч 25 ноября.

В чемпионате Саудовской Аравии более чем за год Неймар провел лишь три игры. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
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