Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем» (Сесар Луис Мерло)

Неймар близок к возвращению в «Сантос».

Журналист Сесар Луис Мерло информирует о том, что форвард готов вернуться в свой первый клуб в профессиональной карьере. Стороны уже договорились.

Сейчас идет работа над расторжением контракта с «Аль-Хилалем ». О возвращении хотят объявить по завершении розыгрыша второй лиги Бразилии. «Сантос », уже выигравший турнир, проведет последний матч 25 ноября.

В чемпионате Саудовской Аравии более чем за год Неймар провел лишь три игры. Его статистику можно изучить здесь .