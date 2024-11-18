Кочетков – 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 29 сэйвов из 30, 9-я победа в сезоне
Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом» (4:1).
Вратарь «Каролины» отразил 29 бросков из 30, одержав 9-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 11 играх сезона у 25-летнего россиянина 90,4% сэйвов при коэффициенте надежности 2,42.
Кочетков вернулся в состав «Харрикейнс» после микротравмы, из-за которой не попал в заявку на прошлую игру.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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