Кочетков – 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 29 сэйвов из 30, 9-я победа в сезоне

Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом» (4:1).

Вратарь «Каролины» отразил 29 бросков из 30, одержав 9-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в 11 играх сезона у 25-летнего россиянина 90,4% сэйвов при коэффициенте надежности 2,42.

Кочетков вернулся в состав «Харрикейнс» после микротравмы, из-за которой не попал в заявку на прошлую игру.