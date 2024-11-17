«Реал» хочет подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет. Клуб хочет вернуть представительство в сборной (Relevo)
Как сообщает Relevo, руководство «Реала» единогласно выступает за подписание большего числа испанцев в ближайшее время, чтобы восстановить представительство клуба в сборной Испании и на внутреннем трансферном рынке страны.
В ближайшие несколько трансферных окон «Реал» намерен сосредоточиться на приобретении как футболистов, заигранных за сборную Испании, так и тех, кто может быть вызван в национальную команду в будущем.
Отмечается, что многие испанские игроки, подписанные «Реалом» за последние несколько лет, не оправдали ожиданий руководства клуба, что привело к тому, что клуб сосредоточился на подписании иностранных игроков.
Теперь, на фоне усиления позиций Испании в европейском футболе, мадридцы намерены изменить свою трансферную политику. Напомним, в ноябре в сборную Испании не был вызван ни один представитель «Реала».
Среди игроков, рассматриваемых «Реалом» как потенциальное усиление, упоминаются, в частности, Родри («Манчестер Сити»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср») и Педро Порро («Тоттенхэм»).
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