Овечкин забил 864-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 30 шайб

Александр Овечкин забросил 864-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

На 6-й минуте капитан «Вашингтона » реализовал большинство в матче с «Вегасом» (1:0, идет 1-й период).

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы.

В 17 играх текущего сезона Овечкин набрал 21 (11+10) очко.