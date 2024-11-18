Овечкин забил 864-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 30 шайб
Александр Овечкин забросил 864-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
На 6-й минуте капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче с «Вегасом» (1:0, идет 1-й период).
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
В 17 играх текущего сезона Овечкин набрал 21 (11+10) очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости