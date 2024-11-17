Матч Россия – Сирия посвятят годовщине начала Сталинградской наступательной операции. Песню «Не вставай на колени» исполнят перед игрой, стадион переименуют в «Сталинград Арену» на день
Товарищеский матч будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции во время Великой Отечественной войны. Игра пройдет в Волгограде во вторник, 19 ноября.
«Матч Россия – Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет на «Волгоград Арене» 19 ноября, в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве.
В день проведения матча Россия – Сирия волгоградский стадион будет переименован в «Сталинград Арену». Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
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