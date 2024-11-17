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  • «Кузнецов – достояние России, Соболев – нет. Один выиграл Кубок Стэнли, долго играл в лучшей лиге мира, а другой – в «Спартаке». Агент Бабаев о форвардах
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«Кузнецов – достояние России, Соболев – нет. Один выиграл Кубок Стэнли, долго играл в лучшей лиге мира, а другой – в «Спартаке». Агент Бабаев о форвардах

Агент Шуми Бабаев высказался о Евгении Кузнецове и Александре Соболеве.

– Можно ли по антуражу сравнить трансфер Евгения Кузнецова в СКА и трансфер Александра Соболева в «Зенит»?

– Нет. Какой Соболев и Кузнецов?! Этих людей даже рядом невозможно поставить. Что Соболев выиграл в своей жизни?

Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, побеждал в международных турнирах, набирал больше всего очков в плей-офф НХЛ. Он столько лет играл в самой лучшей лиге мира! Как можно сравнивать его и Соболева, который играл в «Спартаке»?

Шум тут только от болельщиков «Зенита», а Кузнецов – это достояние России! Соболев не является достоянием России, уж извините. С чего он вдруг им стал? Аршавин, Мостовой, Карпин, Дасаев, Канчельскис, Головин – достояния России. А Соболев чем заслужил? Или Кокорин тоже достояние России, потому что он «шумный»?

Нет, давайте правильно смотреть на вещи. Интерес к переходу нельзя считать знаковым событием. Событие – если он каждый матч играет, а люди приходят и кайфуют от его игры. Никто не кайфует пока от игры Соболева, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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