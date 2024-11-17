«Кузнецов – достояние России, Соболев – нет. Один выиграл Кубок Стэнли, долго играл в лучшей лиге мира, а другой – в «Спартаке». Агент Бабаев о форвардах
– Можно ли по антуражу сравнить трансфер Евгения Кузнецова в СКА и трансфер Александра Соболева в «Зенит»?
– Нет. Какой Соболев и Кузнецов?! Этих людей даже рядом невозможно поставить. Что Соболев выиграл в своей жизни?
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, побеждал в международных турнирах, набирал больше всего очков в плей-офф НХЛ. Он столько лет играл в самой лучшей лиге мира! Как можно сравнивать его и Соболева, который играл в «Спартаке»?
Шум тут только от болельщиков «Зенита», а Кузнецов – это достояние России! Соболев не является достоянием России, уж извините. С чего он вдруг им стал? Аршавин, Мостовой, Карпин, Дасаев, Канчельскис, Головин – достояния России. А Соболев чем заслужил? Или Кокорин тоже достояние России, потому что он «шумный»?
Нет, давайте правильно смотреть на вещи. Интерес к переходу нельзя считать знаковым событием. Событие – если он каждый матч играет, а люди приходят и кайфуют от его игры. Никто не кайфует пока от игры Соболева, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий