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Жирков о кальяне: «В наше время эту гадость завезли, поэтому я подсел, но не жалею. Сейчас, думаю, мало кто курит это»

Юрий Жирков рассказал о привычке курить кальян.

– Почему вы главный по кальяну в российском футболе?

– Не знаю, кто еще этим так увлекался. Всех не спрашивал. Надо по всем футболистам опрос провести.

Сейчас, думаю, мало кто курит это. В наше время эту гадость завезли, и поэтому я подсел. В принципе не жалею об этом, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
курение и спорт
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