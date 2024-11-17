Юрий Жирков рассказал о привычке курить кальян.

– Почему вы главный по кальяну в российском футболе?

– Не знаю, кто еще этим так увлекался. Всех не спрашивал. Надо по всем футболистам опрос провести.

Сейчас, думаю, мало кто курит это. В наше время эту гадость завезли, и поэтому я подсел. В принципе не жалею об этом, – сказал экс-игрок сборной России.